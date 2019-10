Sharon Osbourne voelt mond amper na facelift Redactie

23 oktober 2019

17u53

Bron: ANP 0 Celebrities Sharon Osbourne is dolblij met haar 'nieuwe' gezicht, maar hield wel een complicatie over aan haar facelift. De 67-jarige echtgenote van Ozzy Osbourne vertelde in ‘The Kelly Clarkson Show’ dat ze haar mond nauwelijks meer voelt sinds de operatie.

Sharon blikte in de talkshow terug op haar opknapbeurt afgelopen zomer. "Ze moesten mijn hele mond opentrekken en de hele week na de ingreep voelde ik mijn mond niet meer. Om heel eerlijk te zijn, voel ik mijn mond nog steeds amper.”

De presentatrice liet haar nieuwe zelf vorige maand debuteren tijdens de aftrap van het tiende seizoen van ‘The Talk’. "Ik heb ook mijn nek laten doen en m'n wangen. De arts heeft er een soort elastieken band ingezet en de rest flink gelift. Daardoor ziet alles er een stuk frisser uit. De operatie is prima gegaan, ik heb alleen nog last van wat pijn hier en daar. Met name onder mijn kin, maar daar moet je niet over zeuren als je zo'n ingreep ondergaat.”