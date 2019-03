Sharon Osbourne: “Simon Cowell ontsloeg me bij ‘The X Factor U.K.’ omdat ik te oud was” SD

29 maart 2019

15u47

Bron: People 0 Celebrities Jarenlang was Sharon Osbourne (66) het gezicht van ‘The X Factor U.K.’, maar in het meest recente seizoen van de talentenjacht was de vrouw van Ozzy niet langer te zien. En dat is geheel te danken aan Simon Cowell (59), die haar ontsloeg vanwege haar leeftijd, zo vertelde ze in de show ‘The Talk’.

“Ik sloeg het aanbod af om een jurylid te zijn bij ‘The Masked Singer’", vertelde Sharon Osbourne in ‘The Talk’. “Ik had getekend om in die periode een andere show te doen. Ik had getekend om naar Engeland te gaan, maar toen veranderde Simon Cowell van idee en bedacht hij dat ik te oud was.”

“Simon zei: ‘Ze is te oud. We hebben iemand jong nodig.” Dus als je iemand jong nodig hebt, ontsla jezelf en zorg dat je die mannenborsten kwijtraakt”, sneerde Osbourne. Ze richtte zich rechtstreeks tot Cowell: “Bel me morgen, we zullen dit bespreken.” Cowell reageerde nog niet op Osbournes beschuldiging.

Zes maanden geleden beweerde Sharon nochtans dat ze zelf besloten had om weg te gaan bij ‘The X Factor U.K.’, waar ze in 2004 voor het eerst als jurylid optrad. “Nu ik het nieuwe seizoen van #XFactor heb gezien, heb ik gezien hoe de nieuwe juryleden hun ritme gevonden hebben en het geweldig doen. Simon was zo hoffelijk om me een plaatsje tijdens de liveshows te bezorgen, maar op dit moment denk ik niet dat ik nodig ben. Het zou raar zijn om nu mee te doen. Dus ik heb besloten om de reeks dit jaar aan mij voorbij te laten gaan.”