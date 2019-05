Sharon Osbourne over zelfmoordpoging: “Ik zou het nooit meer opnieuw doen” SD

23 mei 2019

15u46

Bron: Metro UK 0 Celebrities Een emotionele Sharon Osbourne (66) heeft in de tv-show ‘Loose Women’ openlijk gepraat over een zelfmoordpoging die ze drie jaar geleden ondernam. Het voormalige ‘X Factor’-jurylid en vrouw van Ozzy Osbourne (70) liet wel duidelijk verstaan dat ze zoiets nooit meer zou doen.

“Om eerlijk te zijn gebruik ik al 23 jaar antidepressiva, en verschillende medicatie voor mijn oude hoofd”, geeft Sharon Osbourne toe op de tv-show ‘Loose Women’. “Ik kan niet zonder die geneesmiddelen leven, want dan kom ik mijn bed niet uit en praat ik tegen niemand. Ik kan drie dagen lang in bed blijven liggen en mezelf niet wassen of iets dergelijks. Het is een beetje: die wereld stoppen waar ik vanaf wil komen.” Toen de presentatoren haar vroegen of ze al geprobeerd had om met de medicatie te stoppen, welden de tranen op in haar ogen en vertelde ze over haar zelfmoordpoging. “Drie jaar geleden ging het erg slecht met me, en ik dacht: “Ik stap eruit, ik kan dit niet meer. Ik kan de druk niet meer aan.” Mijn man vond me en bracht me naar het ziekenhuis.”

“Mijn kinderen waren boos, verschrikkelijk boos. Hun hart was gebroken, ze waren bang, alles wat erbij komt kijken”, deelt een emotionele Osbourne. “Toen ik behandeld werd, waren er twee afzonderlijke meisjes wiens moeders zelfmoord gepleegd hadden, en die samen met mij behandeld werden. De schade die bij hen was aangericht ... Ik zou het nooit opnieuw doen.”

In het verleden liet echtgenoot Ozzy Osbourne wel al weten dat hij en Sharon een ‘zelfmoordpact’ hebben gesloten, voor wanneer hun levenskwaliteit vermindert. “Als ik mijn leven niet meer kan leven op de manier waarop het nu is - en dan bedoel ik niet financieel - dan eindigt het. Als ik niet meer kan rechtstaan en zelf naar de wc kan gaan, en als er buisjes uit mijn achterwerk steken en een lavement in mijn keel, dan heb ik tegen Sharon gezegd: ‘Zet de machine maar af.’ Als ik een beroerte heb gehad en ik verlamd ben, dan wil ik hier niet meer zijn.”