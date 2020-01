Sharon Osbourne ontslaat assistent die honden uit hun brandende woning redt (maar dat komt haar duur te staan) TDS

02 januari 2020

14u04

Bron: BBC 5 Celebrities Sharon Osbourne (67) is zwaar onder vuur komen te liggen. De vrouw van Ozzy Osbourne was te gast bij de Britse spelshow ‘Would I Lie To You’ op de BBC, waar ze onomwonden vertelde dat ze haar voormalige assistent heeft ontslagen nadat Sharon hem de vlammenzee in had gestuurd om haar honden en kunstwerken te redden. De reacties op haar uitlatingen zijn vernietigend.

Sharon stuurde haar toenmalige assistent de laan uit omdat die naar eigen zeggen “geen gevoel voor humor had” over de woningbrand waarmee de Osbournes te maken kregen. Het incident vond volgens Sharon plaats op een “kille kerstnacht”, toen zij en haar echtgenoot Ozzy een kaars aanstaken, enkele kerstfilms bekeken en naar bed gingen. Niet veel later werden ze wakker door het brandalarm. Ozzy ging de boel inspecteren, maar moest al snel tot de vaststellingen komen dat de situatie ernstig was en desastreuze gevolgen kon hebben.

“Plots hoorde ik dat hij mijn naam riep”, zei Sharon. “Dus ging ik naar beneden en daar was Ozzy in de woonkamer. Zijn arm en de helft van zijn haar stonden in brand.” Het koppel liep meteen naar buiten, waar Sharon haar ‘brandende’ echtgenoot in een fontein duwde om de vlammen te doven. Daarop liep de voormalige realityster naar het gastenverblijf, waar hun assistent sliep, om hem wakker te maken en op te dragen het brandende huis binnen te rennen. De opdracht was simpel: hun honden en schilderijen veilig stellen voor de vlammenzee. “Sta op! Ga helpen! Ga naar binnen, haal de honden en schilderijen eruit”, riep Sharon tegen haar assistente.

Toen de brandweer arriveerde, hadden ze een zuurstofmasker klaar voor de assistent. Maar dat wou Osbourne blijkbaar niet geweten hebben. “Ik zei tegen hem: ‘hoe durf je, je werkt hier en jij gaat nu meer schilderijen uit het huis halen.’ Ik deed het masker af en ik zette het op mijn hond.” Toen de situatie onder controle was, weigerde de assistent om te spreken tegen de Osbourne’s. Sharon en Ozzy maakten grapjes over het hele incident, maar dat kon hun werknemer niet begrijpen. “En toen zei ik: ‘Als je dit niet grappig vindt, denk je dan dat dit grappig is? Je bent ontslagen!’”

Storm van Kritiek

De harde aanpak van Sharon is bij veel kijkers in het verkeerde keelgat geschoten. De vrouw van Ozzy wordt overspoeld door kritiek en ook op de sociale media wordt ze afgerekend op haar uitspraken. “Sharon Osbourne heeft haar ware gelaat laten zien”, klinkt het. “Wat een afschuwelijke vrouw! Ik kan niet geloven dat ze dit verhaal vertelt en denkt dat het een schattige kleine anekdote is. Verschrikkelijk. Ze beseft duidelijk niet eens hoe walgelijk dit is.”

En ook: “Absoluut walgelijk. Wat erger is, is dat iedereen mee lacht alsof het niets uitmaakt. Wat een verwerpelijke vrouw”, “Ik snap het niet, waarom zou ze zo’n verhaal op tv vertellen? Realiseert ze zich niet hoe dit haar eruit laat zien?” of “Nou, mevrouw Osbourne heeft zichzelf net als vreselijk mens geuit op tv. Je persoonlijke assistent redt je honden uit je brandende huis, en dan scheur je zijn zuurstofmasker af omdat hij schilderijen moet gaan redden. Om hem daarna te ontslaan omdat hij de situatie niet grappig vindt. Ik hoop dat je wordt aangeklaagd!”

Bekijk hier het bewuste fragment: