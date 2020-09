Sharon Osbourne in quarantaine nadat kleindochter besmet raakte JVE

22 september 2020

11u04

Bron: ANP 0 Celebrities Sharon Osbourne (67) zit in quarantaine nadat een van haar kleindochters besmet raakte met het coronavirus. Ze had eigenlijk aanwezig moeten zijn in de studio voor de opnames van ‘The Talk’, maar dat zal nog even moeten wachten.

De 67-jarige Osbourne is een van de presentatrices in de talkshow ‘The Talk’. Normaal gingen de studio-opnames opnieuw van start, maar voorlopig moet ze thuisblijven in quarantaine. Dat liet ze weten tijdens een live videoverbinding met haar collega’s in de studio.

“Ik keek er ontzettend naar uit om weer met jullie samen te zijn, maar mijn kleindochter Minnie is positief getest op het coronavirus. Zij is de dochter van mijn zoon Jack, die gelukkig niet besmet is geraakt. Zijn vrouw ook niet, dus dat is goed nieuws. Ook ik ben negatief getest, maar zo blijkt maar weer dat kinderen wel degelijk vatbaar zijn voor het virus," vertelt Sharon.

Voorlopig blijft Sharon dus thuis, vermoedelijk met haar man, rocker Ozzy Osbourne (71), die aan de ziekte van Parkinson lijdt. De talkshow waar Sharon normaal presenteert, is maandag van start gegaan op CBS. Ze is er al sinds 2010 een van de vaste presentatoren.

