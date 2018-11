Sharon Osbourne: “Ik drogeerde Ozzy zodat hij overspel zou bekennen” TK

Bron: ANP 0 Celebrities Ozzy Osbournes bekentenis dat hij een affaire had met een haarstyliste was niet geheel vrijwillig. Zijn vrouw Sharon bekent tegenover The Sun dat ze de rocker in 2016 wat extra slaappillen gaf om hem uit te horen over zijn buitenechtelijke escapades.

"Hij had een e-mail die bedoeld was voor een van die vrouwen naar mij gestuurd", vertelt het voormalig X Factor-jurylid. “Toen heb ik zijn slaappillen gepakt, er twee extra in zijn glas gedaan en hem alles gevraagd. Toen kwam alles eruit. Hij had me uit zichzelf nooit de waarheid verteld.” Dat betekende echter niet dat hun huwelijksproblemen van de baan waren. "Ozzy zweerde me dat het over was met die andere vrouw. Zes maanden later kwam ik erachter dat het nog steeds aan de gang was.”

Geen vertrouwen

Ozzy en Sharon gingen daarop na 33 jaar uit elkaar. Enkele maanden later werden ze toch weer een koppel. "Niemand anders wil iets met mij”, verklaart Sharon. "Wie zou mij, een oudere vrouw met een grote mond, mee uitvragen? Beter dan dit wordt het niet en ik hou van hem. Dit is mijn man en ik wil voor hem zorgen, dat is wat ik doe."

Desondanks is het vertrouwen in haar echtgenoot nooit teruggekomen. "Ik vertrouw hem voor geen meter, en daar maak ik me zorgen om. Er is niets dat zoveel pijn doet als ontrouw.”