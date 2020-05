Sharon Osbourne had moeilijke relatie met haar broer: “Hij pestte me omwille van m'n gewicht” SDE

23 mei 2020

12u19 0 Celebrities Sharon Osbourne (67) mag ondertussen dan een succesvolle televisiecarrière uitgebouwd hebben, er was een periode waarin het haar minder voor de wind ging. Haar broer kon het niet laten om haar te ‘fatshamen’, vertelt ze in ‘The Talk’, en dat liet z'n sporen na.

In de Amerikaanse talkshow ‘The Talk’ was het gewichtsverlies van Adele onderwerp van gesprek. Sharon Osbourne vertelde: “Ik begrijp Adele volledig. Het was tijd voor haar om gewicht te verliezen, dat is haar beslissing, haar leven. Ze moet het gevoel gehad hebben dat nu het moment was om gewicht te verliezen, om welke reden ook. Ze ziet er fantastisch uit.” Sharon weet wat de zangeres meemaakt, want ook zij was vroeger een pak zwaarder. Het zorgde ervoor dat haar broer, David Harden, haar bij elke gelegenheid die hij kreeg, daarom belachelijk maakte. “Mijn broer deed aan fatshamen", zegt ze. “Hij zorgde ervoor dat z'n vrienden meededen. Zoiets blijft hangen. Bij momenten was ik zwaarder dan andere meisjes", voegt de presentatrice eraan toe. “Mijn gewicht heeft altijd al geschommeld. Dat mensen over het gewicht van anderen praten, is al honderden jaren bezig. Het zal nooit stoppen", zuchtte ze.

Tussen Sharon en haar broer is het in ieder geval nooit goed gekomen. Ze hebben al dertien jaar geen contact meer, na een ruzie over de begraafplaats van hun overleden vader. “Ik denk dat hij naar mij en m'n familie kijkt - allemaal erg succesvol - en dat het hem verteert”, vertelde ze in 2013 aan The Mirror. “Het lijkt of hij alleen maar op ons geld uit is. Ik wil niets meer met hem te maken hebben. David wéét dat alles naar de kinderen gaat, en toch lijkt hij te denken dat hij een paar honderdduizend pond uit de erfenis van m’n man krijgt. Ook al heeft hij achter z'n rug verschrikkelijke dingen over Ozzy gezegd. Het is walgelijk.”

