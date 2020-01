Sharon Osbourne dankbaar voor steunbetuigingen SDE

22 januari 2020

17u59

Bron: ANP 0 Celebrities Sharon Osbourne (67) heeft in het programma ‘The Talk’ gereageerd op het grote aantal berichten dat zij en haar familie hebben ontvangen, nadat eerder bekend werd gemaakt dat haar echtgenoot Ozzy (71) aan de ziekte van Parkinson lijdt. Osbourne is een van de presentatrices van ‘The Talk’.

"Het gaat goed met me, ik voel me sterk. Het is onvoorstelbaar hoe mensen met ons meeleven en hun liefde voor mijn man kenbaar hebben gemaakt. Vrienden die we jaren niet meer gesproken hebben, hebben van zich laten horen en steunen Ozzy. Dat doet me echt heel erg goed. Daarom wil ik iedereen hierbij bedanken voor hun betrokkenheid," aldus Sharon.



Ze vervolgt: "Het is fijn om hier aan het werk te zijn met jullie, dit is mijn tweede familie. Hier voel ik me thuis en hier doe ik kracht op voor de situatie rondom Ozzy. Het is hartverwarmend allemaal. We gaan net zo lang door met de behandeling totdat Ozzy weer op het podium staat, daar waar hij thuishoort."

Ozzy Osbourne (71) heeft dinsdag bekend dat hij is getroffen door de ziekte van Parkinson. Dat vertelde de rocker tijdens een emotioneel interview met ‘Good Morning America’, waar ook zijn vrouw Sharon mee aanwezig was. “Ik ben niet goed in geheimen. Ik kan er niet meer mee rondlopen, want ik ben bijna door alle excuusjes heen”, aldus de zanger, die opgelucht reageert dat hij zijn ziekte openbaar heeft kunnen maken. De 71-jarige Ozzy wordt al langer achtervolgd door allerlei geruchten over zijn gezondheid, maar kan zijn toestand naar eigen zeggen niet meer verbergen. Ozzy hoopt zo snel mogelijk weer op het podium te staan omdat hij zijn fans mist. “Ik wil mijn mensen weer zien.”