Sharon Osbourne: "Ashton Kutcher is een vervelend ventje"

12 april 2018

08u00 0 Celebrities Sharon Osbourne heeft als co-host van de populaire Amerikaanse tv-show 'The Talk' heel wat beroemdheden aan tafel gehad en in de meeste gevallen leverde dat leuke interviews op. Behalve in het geval van Ashton Kutcher, met wie ze het niet goed kon vinden. "Hij had een enorm nare houding en was ronduit vervelend", vertelde Sharon toen ze deze week te gast was bij Larry King.

"Het ging al mis toen ik zijn naam verkeerd uitsprak, daar was hij pissig over. Vervolgens keek hij me aan met zo'n blik van 'wat heb jij nou eigenlijk gepresteerd in de entertainment-industrie?' Nou, dan ben je bij mij aan het verkeerde adres en dat heb ik laten blijken ook. Ik dacht: ventje, je hebt geen idee met wie je te maken hebt", aldus Sharon.

Ashton is niet de eerste celebrity op wie Sharon kritiek heeft. Afgelopen september gaf ze haar ongezouten mening over de Kardashians, die ze bestempelde als 'een stel hoeren dat alleen maar naakt poseert'. "Die meiden verdienen geld met hun lichaam, waar half LA overheen gegaan is. Ze maken en verkopen sekstapes, dragen doorzichtige kleding en geven op die manier een verkeerd signaal af aan vrouwen. Kijk, als dit is wat ze willen; prima. Maar zeg dan niet dat het met feminisme te maken heeft, kom er dan gewoon voor uit dat je een hoer bent."