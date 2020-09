Sharon en Ozzy Osbourne openhartig over die keer dat hij haar probeerde te wurgen: “Nog nooit zo kalm geweest” SDE

06 september 2020

18u28 0 Celebrities Sharon (67) en Ozzy Osbourne (71) zijn al 38 jaar getrouwd, en dat is niet altijd even gemakkelijk geweest. Zo heeft de zanger van Black Sabbath z'n echtgenote eens proberen te wurgen. Dat vertellen de echtelieden in een nieuwe documentaire, ‘The Nine Lives Of Ozzy Osbourne’.

Sharon herinnert zich het moment waarop Ozzy haar probeerde te vermoorden, in 1989, nog erg goed. In de documentaire beschrijft ze hoe ze hun kinderen in bed had gelegd en daarna een boekje wilde lezen. “Hij kwam de kamer in. Ik heb geen idee wie daar tegenover me zat op de sofa, maar het was in ieder geval niet mijn echtgenoot", zegt ze. “Hij kreeg een bepaalde blik in z'n ogen en ik kon niet meer tot hem doordringen. En hij zei simpelweg: ‘We zijn tot de conclusie gekomen dat je moet sterven.’”

“Hij was kalm, heel erg kalm”, vervolgt ze. “Maar plots dook hij op me en begon hij me te wurgen. Hij werkte me op de grond en zat bovenop me. Ik tastte rond en vond de paniekknop. Ik drukte erop, en het volgende dat ik me herinner is dat de politie er is.” Sharon voegt eraan toe: “Ik kon alleen maar aan de kinderen denken: ‘Het kan echt niet dat ik m'n kinderen achterlaat’. Ik ben waarschijnlijk nog nooit zo bang geweest."

Ozzy - die drugs genomen had - beleefde het gebeuren helemaal anders, geeft hij toe. “Ik had me nog nooit zo kalm gevoeld. Ik was gewoon heel erg vredig. Maar het is niet bepaald een van mijn grootste verwezenlijkingen. Het enige dat ik me nog herinner, is dat ik wakker werd in de gevangenis van Amersham en dat ik aan de agent vroeg: ‘Waarom ben ik hier?’ En hij antwoordde: ‘Wil je dat ik de aanklacht voorlees? John Michael Osbourne, je bent gearresteerd voor poging tot moord.’”

Toch besloot Sharon om bij haar echtgenoot te blijven. “Gelukkig liet de rechter hem zes maanden opnemen. Ik had tijd om na te denken over wat hij moest doen. Ik zei tegen hem: ‘Ik hoef je geld niet, maar als je het nog eens doet ga ik jou vermoorden, of jij mij. En is dat wat je wil voor de kinderen?’”

Lees ook:

Ozzy Osbourne (71) onthult: “Ik heb de ziekte van parkinson”

Ozzy Osbourne, de rockende idioot die zijn eigen kinderen redt van de dood: “Iedereen wist dat papa compleet gek was” (+)