Shania Twain wil in duet met Post Malone

28 november 2019

11u00

Ook Shania Twain heeft de beelden gezien van Post Malone die enthousiast meezong en -danste met haar optreden tijdens de American Music Awards, zondag. De Canadese zangeres heeft daarom een duet geschreven dat ze met haar collega-muzikant wil opnemen.

In een interview in praatprogramma The Talk liet Shania woensdag weten dat ze nog niet met de zanger heeft gesproken over een samenwerking. “Ik heb al een liedje voor ons geschreven. Dat wist hij nog niet, maar dan weet hij het nu. Dus Post, ik heb een nummer voor ons.”

Malone is niet de enige muzikant die een belletje van Shania kan verwachten. De zangeres ontmoette ook Lizzo en Janelle Monáe tijdens de AMA’s en heeft ook voor die twee al plannen klaarliggen. “Ik ging naar huis en ben meteen begonnen aan een lied voor ons drieën. Het heet Sisters want ik denk dat we allemaal zussen zijn in wat we doen. Er is een mooie nieuwe vriendschap ontstaan, dus heb ik dat nummer geschreven. En nee, ook zij weten dat nog niet.”