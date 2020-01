Shania Twain depressief na einde eerste huwelijk: “Ik was totaal in paniek” BDB

31 januari 2020

09u59

Bron: ANP 0 Celebrities Shania Twain (54) is inmiddels negen jaar gelukkig getrouwd met Frédéric Thiébaud, maar in het begin van hun relatie voelde ze zich behoorlijk ellendig. “Het voelde alsof ik in drijfzand was gelopen”, vertelt de zangeres in AARP Magazine.

De omstandigheden waarin de twee elkaar leerden kennen waren dan ook niet ideaal. Twain ontdekte namelijk dat haar toenmalige echtgenoot Robert Lange een affaire had met haar beste vriendin Marie-Anne Thiébaud. En ja, de familienaam verraadt het al: zij was toen getrouwd met Frédéric. Er vond tussen de dames dus een soort van partnerruil plaats.

Door deze hele situatie belandde Twain in een diepe depressie. “Er waren dagen dat het me niet zoveel uitmaakte of er nog een volgende dag zou zijn. Ik was totaal niet bezig met de toekomst. Het voelde alsof ik in drijfzand was gelopen. Ik was totaal in paniek. Maar ik heb daar uiteindelijk een weg uit gevonden.”

De steun die Twain en Thiébaud elkaar boden in die tijd sloeg na een jaar om in romantiek. De twee verloofden zich in 2010 en trouwden het jaar erop. Wanneer de zangeres nu terugblikt op het vreemdgaan van haar ex vertelt ze laconiek: “Het was een rotzooi. Maar een prachtige rotzooi.”