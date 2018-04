Shania Twain biedt excuses aan voor uitspraken over Trump: "Ik zou op hem hebben gestemd" MVO

23 april 2018

07u28

Bron: ANP 0 Celebrities Shania Twain heeft haar excuses aangeboden voor uitspraken die ze zondag deed in The Guardian. De Canadese zangeres verklaarde in een interview dat als ze had mogen stemmen in de VS, ze voor Donald Trump had gekozen.

"Ik zou op hem hebben gestemd. Hij was dan wel beledigend, maar hij leek wel eerlijk", zei ze tegen de Britse krant. "Wil je direct of beleefd? Niet dat je niet beide zou moeten kunnen zijn. Maar als ik had gestemd, dan zou ik gewoon geen onzin hebben gewild. Ik zou op een gevoel van helderheid hebben gestemd. En de politiek heeft de reputatie dat niet te zijn."

Later zondag kwam de zangeres met een statement aan onder meer E!, waarin ze haar excuses aanbood aan iedereen die aanstoot nam aan het interview. "Ik werd overvallen door de vraag", aldus Shania. "Ik betreur het dat ik mijn antwoord niet meer context heb gegeven. Ik ben absoluut tegen discriminatie van elke soort en ik hoop dat het duidelijk is dat ik niet de denkbeelden van de president deel. Ik probeerde uit te leggen dat ik altijd heb begrepen dat de president zich naar een deel van Amerika opstelde als iemand waarin ze zichzelf herkenden, alsof hij geen politicus was."