Shania Gooris werd hard aangepakt nadat ze badpakfoto deelde: "Ik was een slet en moest iets aan mijn hangborsten laten doen" KDL

23 januari 2018

09u24

Bron: Humo 0 Celebrities De eerste levensjaren van Shania Gooris, de 17-jarige dochter van Kelly Pfaff en Sam Gooris, kon iedereen op televisie volgen in de realityreeks rond de familie Pfaff. Maar toen er in 2011 een einde kwam aan de reeks, kregen we Shania en alle andere Pfaff-kleinkinderen minder te zien. Tot Shania vorige zomer een badpakfoto op Instagram deelde en heel wat kritiek kreeg.

"Ik ben toen bedolven onder de haatberichten. Ik was een slet, en ik moest nodig iets aan mijn hangborsten laten doen", vertelt Shania in Humo. "Al die commentaar die ik daarop heb gekregen, had ik echt niet verwacht. Zelfs mijn vader, die heel beschermend is, zag er geen graten in toen ik hem vroeg of ik die foto mocht posten."

Bodyshamen

"Op die foto droeg ik een hoog uitgesneden seventiesbadpak, dat je borsten een beetje platdrukt. Dat was kennelijk genoeg om me te bodyshamen. Ik moest snel borstoefeningen gaan doen, zeiden ze, voor het te laat was. Waar bemoeien ze zich mee? Het is mijn lichaam. Ik moet erin leven en ik ben er tevreden mee." Tussen de vele commentaren, namen mensen het ook voor Shania op. "Heel lief hoor, maar ook dat heb ik niet nodig. Ik kan het zelf wel aan."

🌴 Een foto die is geplaatst door null (@shaniagooris) op 30 jul 2017 om 18:11 CEST