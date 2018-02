Shakira zwicht en betaalt Spaanse fiscus 20 miljoen euro

27 februari 2018

15u16

De Colombiaanse zangeres Shakira (41) heeft de Spaanse belastingdienst meer dan twintig miljoen euro betaald. De wereldster ligt in de knoop met Financiën in Madrid, dat haar ervan beschuldigde haar inkomsten vier jaar lang, van 2011 tot 2014, niet te hebben aangegeven. Dat schrijft dinsdag de krant El Periodico.

Een gerechtelijke vervolging kon niet meer, maar een administratieve eis tot betaling wel, schreef de Catalaanse krant. Volgens El Periodico heeft de zangeres het bedrag reeds overgemaakt, met de bedoeling tegen het besluit van de schatkist administratieve bezwaren in te dienen. Ze moet echter ook oppassen, want de fiscus snuffelt nog steeds naar haar inkomsten uit de jaren 2012 tot 2014.

De 41-jarige zangeres is pas sinds 2015 officieel inwoonster van Catalonië. Daarvoor was zij gedomicilieerd op de Bahama's. De advocaten van Shakira stellen dat hun cliënte tussen 2011 en 2014 maar zes maanden per jaar in Catalonië heeft verbleven (pas na zes maanden en 1 dag is fiscale domiciliëring verplicht). Tot 2014 verdiende zij, volgens de verdediging, het grootste deel van haar indrukwekkende boterham via haar internationale tournees. Het parket in Barcelona liet weten dat het uiterlijk tegen juni beslist of de zangeres wegens belastingontduiking zal worden vervolgd.

Shakira woont in de Catalaanse hoofdstad en is gehuwd met verdediger Gerard Piqué van de plaatselijke voetbaltrots. Samen hebben ze twee kinderen, die in Barcelona school lopen.