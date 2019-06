Shakira voor rechtbank wegens grootschalige belastingfraude in Spanje TDS

06 juni 2019

12u32

Bron: BELGA 0 Celebrities De Colombiaanse zangeres Shakira (42) is donderdag voor de onderzoeksrechter verschenen in de buurt van de Spaanse stad Barcelona. Ze wordt ervan verdacht tussen 2012 en 2014 zo’n 14,5 miljoen euro aan belastingen niet te hebben betaald.

Shakira arriveerde rond 09.50 uur in de rechtbank van Esplugues de Llobregat, waar ze om 10.00 uur verhoord moest worden. Ze werd opgewacht door een hele meute journalisten.

Volgens het parket heeft Shakira geen belastingen betaald in Spanje tussen 2011 en 2014 terwijl ze toen in het land verbleef. Shakira woont samen met Gerard Piqué sinds 2011 en koos in 2015 voor Spanje als haar fiscale residentie. Voordien was ze fiscaal op de Bahama’s ‘gehuisvest’, maar dat wordt nu door het Spaanse gerecht betwist.

De advocaten van de zangeres zeggen dat haar inkomsten tot 2014 vooral uit “internationale tournees” kwamen en dat ze in die tijd “niet eens zes maanden per jaar in Spanje woonde”. Om fiscaal resident genoemd te worden in Spanje moet men minstens zes maanden per jaar in het land wonen.