Shakira gespot op Nederlandse geitenboerderij

10 juni 2018

22u18

Bron: AD 0 Celebrities De Colombiaanse popzangeres Shakira trad zaterdagavond op in de Amsterdamse Ziggo Dome en moet maandag optreden in Londen, maar vond tussendoor nog wel wat tijd voor een bezoekje aan een oer-Hollandse kinderboerderij. Met de kinderen natuurlijk.

Bij Geitenboerderij Ridammerhoeve in Amstelveen wreven ze even stevig in hun ogen vanochtend. Maar die dame die zo verdraaid veel op Shakira leek, was toch echt dé Shakira in levende lijve. Medewerkers maakten van de gelegenheid gebruik en legden het bewijs vast.

Op Instagram is de wereldster met haar zoontjes Milan (5) en Sasha (3) te zien achter een rij geiten naast de tekst: 'Thank you for visiting us Shakira!'

Thank you for visiting us @shakira #shakira Een foto die is geplaatst door null (@geitenboerderij) op 10 jun 2018 om 17:54 CEST

Stemproblemen

De zangeres moest in november vorig jaar haar wereldtournee nog onderbreken vanwege stemproblemen. Inmiddels treedt Shakira weer op. Maar de problemen met haar stem waren ernstiger dan ze in eerste instantie dacht. "Ik was soms bang dat ik nooit meer zou kunnen optreden", zegt ze in een interview met de BBC. Hoewel de doktoren haar hadden gewaarschuwd dat ze mogelijk geopereerd zou moeten worden, bleek dat tot grote opluchting toch niet het geval te zijn.

Shakira is zielsgelukkig dat ze weer op kan treden.",Tot nu toe gaat het geweldig. Maar ik ben wel iets narcistischer dan voorheen. Ik ben me er veel meer bewust van dat de mensen voor mij komen, dus wil ik dat ik goed zing en er goed uitzie." Haar optreden in de Ziggo Dome zaterdagavond was volgens de bezoekers in elk geval steengoed. De reacties op social media zijn laaiend enthousiast.