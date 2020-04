Shailene Woodley was erg ziek tijdens opnames van ‘Divergent’: “Ik wist niet of ik het zou overleven” BDB

13 april 2020

12u57

Bron: Page Six 0 Celebrities Shailene Woodley (28) heeft een lange tijd geworsteld met haar gezondheid. Dat vertelt de ‘Divergent’-actrice in een openhartig interview met The New York Times.

“In het begin van mijn jaren als twintiger was ik erg ziek. Ik worstelde met een heel persoonlijke en enge fysieke situatie tijdens het filmen van de ‘Divergent’-serie. Er gingen voortdurend allerlei vragen door m’n hoofd. Zou ik dit overleven? Zou ik ooit nog kunnen acteren? Zou ik m’n passie kunnen blijven uitoefenen? Ik werd hier heel negatief door en dat heeft echt nog jaren een invloed gehad op m'n manier van denken”, zegt Shailene zonder te vermelden aan welke aandoening ze exact leed.

Door haar slechte gezondheid moest de actrice veel nieuwe aanbiedingen voor filmrollen aan zich voorbij laten gaan. “Ik moest eerst beter worden. Die rollen gingen uiteindelijk naar collega's van wie ik fan ben. Ze hebben er veel succes mee gehad”, aldus Woodley. “Sommige mensen verweten mij wel dat ik ja had moeten zeggen en niet ziek had moeten zijn.”

Mentale gezondheid

Intussen gaat het weer beter met de actrice. “Ik heb de voorbije jaren ontzettend hard gefocust op m’n mentale gezondheid en het genezingsproces ging langzaam. Maar hierdoor sta ik nu wel stevig in m’n schoenen, op carrière- en relatievlak. Ik ben er erg dankbaar voor, want nu weet ik dat ik niet meer in diezelfde situatie wil belanden.”

Haar ziekte heeft Shailene uiteindelijk niet haar carrière gekost. Zo had ze een van de hoofdrollen in de HBO-successerie ‘Big Little Lies’, wat haar Golden Globe- en Emmy-nominaties opleverde.

