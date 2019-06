Shailene Woodley: “Meryl Streep veranderde me als actrice” Redactie

13 juni 2019

08u12

Bron: AD.nl 0 Celebrities De samenwerking met Meryl Streep voor de HBO-serie ‘Big Little Lies’ is voor Shailene Woodley een groot feest geweest. Woodley was zo onder de indruk van Streep, dat ze meent hierdoor als actrice veranderd te zijn.

“Ze kent niet alleen haar eigen teksten die in het script staan, maar ook die van mij, Nicole Kidman en Reese Witherspoon. Waarschijnlijk weet ze zelfs nog wanneer er een hond moet blaffen”, aldus Woodley, die ook toegaf veel aantekeningen te hebben gemaakt tijdens het draaien van de serie.

‘Big Little Lies’ was oorspronkelijk bedoeld als miniserie, maar was zo'n groot succes dat er een tweede seizoen kwam. De nieuwe afleveringen van de serie werden gebaseerd op een nieuw verhaal van Liane Moriarty, die speciaal voor HBO een vervolg schreef op haar bestseller die de oorspronkelijke miniserie inspireerde.