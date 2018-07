Shailene Woodley ging op crashdieet voor deze film: "Amper 350 kcal per dag" MVO

02 juli 2018

09u18 0 Celebrities Actrice Shailene Woodley is binnenkort te zien in 'Adrift', een film over een koppel dat vast komt te zitten op een zeilboot in volle zee, zonder een idee van waar ze zijn. Voor haar rol moest ze drastisch afvallen, en dat deed ze met een strikt dieet.

'Adrift' vertelt het waargebeurde verhaal van Tami Oldham and Richard Sharp. Zij moesten wekenlang overleven op een zeilboot, met een minimum aan voedsel. Voor haar laatste scènes in de film moest Woodley er dus erg mager uitzien.

"De laatste twee weken voor het filmen at ik elke dag een blikje met zalm, gestoomde broccoli en 2 eierdooiers: 350 calorieën. Het was verschrikkelijk!"

Om haar honger te vergeten, ging ze aan de drank. "Ik kan niet slapen als ik honger heb, dus dronk ik elke avond voor het slapengaan een glas wijn. Dat hielp."

Niet zo gezond, zeggen voedingsdeskundigen. "Ze hebben me nauwlettend in de gaten gehouden tijdens de opnames. Zo'n dieet is heel ongezond."

Ook haar tegenspeler, Sam Claflin, volgde het regime. "Hij was fantastisch, hij klaagde nooit. Niet over het eten, niet over zeeziekte... Hij was een echte topper."

'Adrift' is momenteel te zien in de bioscoop.