Sexy Nicki Minaj mag optreden in conservatief Saoedi-Arabië

04 juli 2019

13u07 2 Celebrities Rapper Nicki Minaj gaat optreden in Saoedi-Arabië deze maand, zo lieten de organisatoren van het Jeddah Season Festival weten. Het ultraconservatieve koninkrijk breekt daarmee met jaren van censuur in de entertainmentsector.

Minaj zal op 18 juli de headliner van het festival worden. Dat is opvallend, gezien de wulpse Nicki vooral zingt over seks en drugs, dingen die niet bepaald door de beugel kunnen ter plaatse. Het hele festival is zelfs volledig alcoholvrij en niet toegankelijk voor personen onder de zestien jaar. Naast Nicki Minaj zal ook ex-One Directioner Liam Payne op het podium staan.

Het nieuws over de komst van Minaj gaat rond als een lopend vuurtje, en kan zowel op erg positieve als erg negatieve commentaar rekenen. Sommigen beschuldigen de overheid van hypocrisie, omdat ze de rapper wel toelaten als entertainment, maar hun bevolking zelf wel enorm veel restricties opleggen. Anderen zien het dan weer als vooruitgang: een kleine stap in de richting van het opheffen van de censuur op kunst en muziek.