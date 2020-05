Sexy Heidi Klum gaat in netkousen en lingerie naar kappersafspraak SDE

20 mei 2020

18u42

Bron: Instagram 0 Celebrities Overal ter wereld gaan de kappers opnieuw open, al moeten de nodige veiligheidsmaatregelen nog steeds in acht genomen worden. Topmodel Heidi Klum (46) koos voor een wel heel bijzondere veiligheidsoutfit, die de harten van haar volgers een stuk sneller doet slaan.

Dinsdag kreeg Heidi Klum thuis een bezoekje van haar kapper, Lorenzo Martin. Die kwam verse highlights in haar blonde lokken trekken. Uiteraard moesten daarbij de nodige veiligheidsmaatregelen in acht genomen worden, die Heidi op een wel erg creatieve manier invulde. Op een foto op Instagram toont ze hoe ze buiten op een stoel zat in zwarte lingerie, netkousen, hoge hakken en - uiteraard - een glinsterend mondmasker. Ook Lorenzo koos voor een bijzondere outfit: een masker, grote bril en handschoenen, afgewerkt met een paraplu als schild. “We hebben een manier gevonden!”, schreef een lachende Heidi bij de foto.

Haar fans reageerden alvast dolenthousiast op het beeld. “Dit is zo typisch voor jou", schreef Naomi Campbell. “Ik vind het geweldig." “Zo sexy”, was een andere vaak gehoorde commentaar. Toch was niet iedereen even blij. Volgers klaagden dat het topmodel en haar kapper de voorgeschreven afstand niet bewaarden, anderen stelden zich dan weer vragen bij de gekozen outfit. “Wat is het doel van die paraplu?”, klonk het onder meer. “Om je een glimlach te ontlokken", reageerde Heidi echter gevat.

