Seth MacFarlane, die eerder grapte over Weinstein, hintte in aflevering 'Family Guy' op geruchten rond Kevin Spacey ADN

15u29 0 AFP, FOX Celebrities Seth MacFarlane, acteur en maker van de tekenfilmserie 'Family Guy', weet blijkbaar wel één en ander af van wat er zich allemaal achter het sprankelende Hollywoodgordijn afspeelt. Eerder deze maand ging een clip uit 2013 viraal waarin MacFarlane een bizarre grap maakte over de intussen zwaar in opspraak gekomen Hollywoodproducer Harvey Weinstein. Nu doet een korte clip van 'Family Guy' uit 2005 de ronde, waar gehint wordt op geruchten rond steracteur Kevin Spacey.

Oscar-winnaar Kevin Spacey wordt door acteur Anthony Rapp beschuldigd van ongewenste seksuele avances in 1986, toen Rapp 14 jaar oud was. Spacey, die toen 26 was, heeft al gereageerd op de beschuldigingen. De 'House of Cards'-acteur zegt zich niets van de feiten te herinneren maar verontschuldigt zich voor eventueel ongepast, dronken gedrag. In één adem kwam hij ook uit de kast, iets wat bij de homogemeenschap en verschillende beroemdheden in het verkeerde keelgat is geschoten.

2005

Nu doet een korte video uit 2005 de ronde, een scène uit een aflevering van seizoen 4 van de populaire Amerikaanse cartoon 'Family Guy'. Baby Stewie Griffin loopt daarin naakt door een winkelcentrum, terwijl hij roept: "Help, ik ben ontsnapt uit de kelder van Kevin Spacey". Voor velen is het fragment opnieuw een bewijs dat ongepast seksueel gedrag en seksuele intimidatie in Hollywood een publiek geheim is.

2013

Begin oktober ging dus ook al een eerdere mop van 'Family Guy'-maker Seth MacFarlane viraal. "Proficiat, nu hoeven jullie niet langer te doen alsof jullie je aangetrokken voelen tot Harvey Weinstein", zei MacFarlane bij de voorstelling van de vijf actrices die in 2013 genomineerd waren voor een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol. Na het opnieuw opduiken van die Weinstein-grap verklaarde MacFarlane op Twitter dat hij de kans om uit te halen naar de machtige Weinstein niet kon laten liggen na onthullingen van zijn goede vriendin en collega Jessica Barth, die hij vol afschuw en woede had aangehoord. Wat wist MacFarlane over eventuele geruchten rond acteur Kevin Spacey? Dat is momenteel nog onduidelijk.