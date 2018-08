Sergio over de wispelturigheid van de roem: "Ik denk dat Nathalie Meskens nu hetzelfde meemaakt als ik" Redactie

17 augustus 2018

11u00

Bron: Dag Allemaal 0 Celebrities "Geen enkele zender durft nu nog een zomers programma zoals ‘Fata Morgana’ te maken. De centen, hé..." Serge Quisquater (53), alias Sergio, viert dit jaar dertig jaar carrière. Optreden en platen maken doet hij nog steeds, maar op tv zie je hem zelden. "Ik beleefde mooie tijden, maar leef niet in het verleden", schokschoudert Sergio.

"Bij VTM is het altijd alles of niets. In geen tijd gaven ze mij destijds drie programma’s. Té veel van het goede, maar ik had geen keuze. En ik zie ze nu hetzelfde doen met Nathalie Meskens."

Om een straffe uitspraak meer of minder zit Sergio nog altijd niet verlegen. Maar z’n vaderlijke waarschuwing aan het adres van Nathalie is oprecht. Want nadat hij dat ene najaar zo snel opbrandde, kwam Sergio op tv nog nauwelijks aan de bak. Al is hij er het type niet naar om dat aan z’n hart te laten komen.

Brand!

De doorbraak van Sergio kwam er 25 jaar geleden, met de groep Touch of Joy. Samen met Sandy Boets, beter bekend als Xandee, vormde hij een gouden duo.

"Sandy’ke toch, de miserie die zij het voorbije jaar heeft moeten incasseren, wens ik niemand toe", zegt Sergio aan de telefoon, terwijl hij geniet van een frisse gin-tonic op het terras van zijn appartement in Benidorm. "Die hartproblemen, haar mama die overlijdt en haar lief dat ervandoor gaat. Ik stuur af en toe een berichtje via Facebook om haar een hart onder de riem te steken. Maar eerlijk, ons contact is de voorbije jaren toch verwaterd. Zo gaat dat in de showbizz, hé. Owla, heb je een secondje?" (gekrijs op de achtergrond) "Potverdorie seg, het zal toch niet waar zijn, hé. Er is hier brand uitgebroken. Ik bel jullie straks terug!"

Trillen op de benen

Twee uur later hebben we Sergio opnieuw aan de lijn. "Man man, twee flats in ons gebouw zijn uitgebrand", vertelt hij. "Ik ben er met de schrik vanaf gekomen, maar ik sta hier te trillen op mijn benen. Weet je, alles is hier zo kurkdroog, bij ’t minste staat de boel in lichterlaaie."

Is de brand nu onder controle?

Ja, gelukkig. Het loopt hier wel nog vol met brandweerlui op zoek naar de oorzaak. Gelukkig is er enkel materiële schade.

Tijdens een opname van ‘Fata Morgana’ destijds had je minder geluk.

God ja, nu je ’t zegt... Ik ging voor de lol op de vork van een heftruck staan en tuimelde vijf meter naar beneden. Gelukkig niet op mijn hoofd, anders was ik er nu niet meer geweest. Mijn voet was op twee plaatsen gebroken en ik heb de rest van het seizoen in een rolstoel moeten presenteren. Dat, plus 52 shows in Het Witte Paard...

