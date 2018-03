Sergio Herman vangt bot in beroep: toch 3 maanden rijverbod en opnieuw afleggen rijexamen

Topkok reed 105 km/u waar hij 50 mocht en was opnieuw niet aanwezig in rechtbank Bart Boterman

02 maart 2018

11u19

Bron: Eigen berichtgeving 14 Celebrities Topchef Sergio Herman heeft bot gevangen in de beroepsprocedure tegen drie maanden rijverbod, 720 euro boete en het opnieuw afleggen van zijn rijexamen. Na een snelheidsovertreding in Damme in 2016, waarbij hij 105 kilometer per uur reed in plaats van de toegelaten vijftig per uur, werd hij begin februari stevig veroordeeld door de politierechter in Brugge.

Het vonnis was bij verstek, want Sergio Herman zat in het buitenland en was naar eigen zeggen niet ingelicht door zijn vrouw toen de dagvaarding in de bus belandde. Hij ging in beroep tegen het bestreden vonnis. De advocate van de Nederlander vroeg een opschorting of een rijverbod met uitstel. "Het is niet omdat hij een bekende chef-kok is, dat hij geen rijverbod moet krijgen", sneerde de procureur richting de advocaat van Sergio Herman, die ook in beroep zijn gezicht niet liet zien.

De beroepsprocedure was echter een maat voor niets. “Het is niet passend om de opschorting of een mildering in straf toe te kennen, gezien drie voorgaande veroordelingen. Bij dergelijke overtredingen wordt de verkeersveiligheid in gedrang gebracht.

Deze straf dient om de betrokkene ertoe aan te zetten steeds de wettelijke snelheidsbeperkingen in acht te nemen. Niets belet de integrale bevestiging van het eerste vonnis”, oordeelde de rechter in beroep. Het rijverbod van 3 maanden, de 720 euro boete en het opnieuw afleggen van het rijexamen blijft dus gelden voor de topchef.