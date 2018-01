Sergio Herman opent nu ook luxefrituren in Gent en Brussel TDS

23 januari 2018

18u22 0 Celebrities Sergio Herman timmert duchtig verder aan zijn imperium. De bekende kok zal dan ook twee nieuwe vestigingen van 'Frites Atelier' openen, zijn luxueuze friettent. Na Amsterdam en Antwerpen zijn nu ook Gent en Brussel aan de beurt.

Herman opende begin juni al een eerste vestiging van Frites Atelier in Den Haag. Daarna openden ook al filialen in Utrecht en Arnhem. Het eerste Belgische filiaal van de topchef opende in Antwerpen. En nu zijn dus ook Gent en Brussel aan de beurt.

Verwacht er echter niet de klassieke snacks als een bickyburger of curryworst. Zelfs de frietjes zijn er immers niet ‘gewoon’. Bij Frites Atelier worden de frieten gesneden uit verschillende aardappelsoorten en worden ze geserveerd met zes sauzen op basis van truffel, bearnaise, basilicum, mayonaise en peper.

Daarnaast vind je er ook de zogenaamde ‘Specials on top’, waarbij je keuze hebt uit onder andere een Vlaamse Stoverij en New York Pastrami. De prijs voor een bakje friet varieert van 3,5 tot 6 euro. Prijzig voor frieten, maar goedkoop voor een sterrenmaaltijd natuurlijk.