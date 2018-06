Serena Williams wil snel tweede kind, maar stopt dan misschien met tennissen MVO

Bron: ANP 0 Celebrities Als het aan Serena Williams ligt, komt er zo snel mogelijk een broertje of zusje voor haar eerste kind, dochter Alexis Olympia. "We moeten er echt nog eentje bij hebben hoor. Ik weet niet of ik nog wil blijven tennissen als ik nog een baby krijg, daar moet ik het met mijn man over hebben."

"Als ik niet zou hoeven werken, was ik allang zwanger geweest. Hoewel het voor elke vrouw anders is, was mijn zwangerschap heel makkelijk tot en met de geboorte. Daarna was het wat minder," aldus Serena. Alexis Junior kwam via een keizersnede ter wereld, wat lichamelijk een aanslag was voor Serena. De kersverse moeder moest zes weken lang bedrust houden en kampte met vervelende bijwerkingen als bloedproppen in haar longen en had daarnaast ook nog eens een postnatale depressie.

Onlangs maakte Williams haar rentree op een grandslamtoernooi, op het toernooi van Roland Garros in Parijs, waar ze wegens een blessure vroegtijdig moest afhaken. Nu lijkt de Amerikaanse weer helemaal klaar en opgeladen voor een van haar favoriete toernooien: Wimbledon in Londen, dat ze maar liefst zeven keer op haar naam schreef. Op Instagram postte ze een aantal foto's van Roger Federer en haarzelf door de jaren heen, nadat ze beide het befaamde toernooi op hun naam hadden geschreven. "Een jongen uit Zwitserland en een meisje uit Amerika, beide 21 jaar oud, deelden 15 jaar geleden voor het eerst het podium en dat zou niet de laatste keer zijn."