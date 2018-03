Serena Williams wil een tweede kindje MVO

08 maart 2018

06u22

Bron: ANP 0 Celebrities Hoewel ze net haar rentree heeft gemaakt in het tennis circuit, denkt Serena Williams al aan een tweede kindje met haar man Alexis Ohanian. "Als het ons door God gegeven is, komt er zeker een tweede. Voor nu wil ik me ook graag weer focussen op tennis, maar we zien wel wat er gebeurt," zei de meervoudig Grand Slam-winnares tegen Entertainment Tonight.

Dochter Alexis Olympia werd in september geboren en reist met haar ouders de hele wereld over. Zo zat ze op de eerste rij met vader Alexis, toen Serena met Amerika een wedstrijd voor de Fed Cup tegen Nederland speelde. "Het moederschap is geweldig, mijn droom is uitgekomen. Ik had er nooit tijd voor in verband met mijn tennis loopbaan, maar ineens gebeurde het. Toen dacht ik: nou, dan ga ik er ook volledig voor."

De tennisster geniet van elk moment met haar kleine: "Olympia is mijn eerste prioriteit, ik ben nooit een dag zonder haar. Ik wil geen enkel moment missen. Mijn favoriete ding aan haar is haar tandeloze lach, dat is zo schattig. Het gaat allemaal zo natuurlijk, ik ben echt heel gelukkig met ons kleine gezinnetje."