Serena Williams onthult: "Mijn vader wilde me niet naar het altaar brengen" MVO

17 mei 2018

11u58 0 Celebrities Net nu de hele wereld de adem inhoud in afwachtingen van het huwelijk van prins Harry en Meghan Markle, maakt Serena Williams een bijzonder detail bekend over haar eigen trouwfeest.

"Mijn vader wilde me uiteindelijk niet naar het altaar brengen", zo zegt de tennisster over haar huwelijk in november 2017. "Hij was véél te nerveus, hij kreeg er bijna een zenuwinzinking van. Hij was in New Orleans om de dienst bij te wonen, hij had zijn kostuum al lang klaarliggen en ik weet dat hij erg blij voor me was. Maar hij kon gewoon niet samen met mij door dat gangpad wandelen in het bijzijn van al die mensen. Jammer, maar ik begrijp het wel."

Zo liet ze hem zelfs weten dat het oké zou zijn als hij helemaal niet naar het huwelijk wilde komen. "Ik ga niet boos op je zijn, vertelde ik hem. Zelfs niet als je niet wil komen. Maar uiteindelijk was hij wel aanwezig op het feest. Je moet weten dat veel mensen zijn bepaalde stijl van ouderschap niet begrijpen, mijn fans mochten hem niet altijd. Het was ergens logisch dat hij niet in de schijnwerpers wilde staan op een dag die zoveel media-aandacht zou krijgen."

"Het was een zware domper op de dag, daar ga ik niet om liegen", besluit Williams. "Maar ik weet dat hij van me houdt, en dat is het belangrijkste."