Serena Williams had postnatale depressie: "Ik kon alleen maar huilen" KD

03 juni 2018

11u08 0 Celebrities Serena Williams staat gekend als één van de beste tennisspeelsters. In een zomers interview met het Britse blad Harper's Bazaar onthult ze nu dat ze ook in het moederschap de beste wou zijn. "Ik wou perfect zijn voor Olympia."

De strijd met haar postnatale depressie zorgde ervoor dat de tennislegende haar emoties niet meer de baas kon. "Toen ik haar melkflesje niet kon vinden, raakte ik helemaal overstuur. Ik kon alleen maar huilen."

Ondertussen voelt Serena zich stukken beter en staat ze terug op Roland Garros. Toch speelt de postnatale depressie haar nog parten. Ze pleit voor meer openheid rond het thema. "Ik vind dat mensen er meer over zouden moeten praten. Het is deel van de zwangerschap. Het voelt bijna als een vierde trimester."

De meervoudige Grand Slam-winnares sprak recent ook openhartig over haar moeilijke bevalling. Wegens complicaties werd de kleine Olympia geboren via een spoedkeizersnede. "Elke operatie is door Serena's geschiedenis met bloedklonters levensbedreigend, maar voor de baby's veiligheid konden we echt niet anders", verduidelijkte haar echtgenoot. Nu, negen maanden later, stellen moeder en dochter het gelukkig goed. Al is Serena niet zorgeloos. "Ik ben bang dat ik niet tegelijkertijd de beste moeder en de beste tennisster kan zijn."