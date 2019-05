Serena Williams en gezin bezoeken Disneyland Paris CD

24 mei 2019

20u25 0 Celebrities Sportief bezoek vandaag in Disneyland Paris. Niemand minder dat toptennisster Serena Williams zakte samen met echtgenoot Alexis en dochtertje Olympia af naar het Frans park voor een dagje vol plezier.

Zondag start in Parijs het tennistornooi van Roland Garros. En tussen het oefenen door vond de Amerikaanse tennisster Serena Williams de tijd om even naar Disneyland Paris te gaan. Daar ging ze maar al te graag op de foto met Timon en Rafiki. De twee figuren zullen ook te zien zijn tijdens The Lion King & Jungle Festival dat op 30 juni van start gaat. Leuk detail: Serena droeg een T-shirt met daarop de Eiffeltoren.

Ook dochtertje Olympia en manlief Alexis mochten mee naar het park om samen het Kasteel van Doornroosje te bewonderen en een ritje te maken in Le Carrousel de Lancenlot. De man van Serena vroeg zich in een filmpje op sociale media ook openlijk af wie het meeste plezier heeft beleefd in Disneyland Paris: het dochtertje of de mama? “Dat is moeilijk te zeggen”, besluit hij.