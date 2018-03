Sentimentele Kim Kardashian toont zeldzame foto's uit haar kindertijd: "Wauw, wat zagen we er toen anders uit" MVO

29 maart 2018

12u15 0 Celebrities Kim Kardashian toonde op Instagram nooit eerder geziene beelden van zichzelf en haar familie tijdens haar jeugdjaren. De kiekjes variëren van haar kindertijd tot haar rebelse fase als puber.

"Wauw, moet je ons zien!" klinkt het op haar Instagram Stories. "Ik was toen echt geobsedeerd door Drew Barrymore." Daarnaast had Kardashian ook een duidelijke grunge-fase tijdens haar tienerjaren.

Ze deelde enkele foto's waarop haar vader Caitlyn Jenner - destijds nog als Bruce - met zijn dochters poseert tijdens een eindejaarsbal. "Hij speelde ook elk jaar de kerstman tijdens familiefeestjes", geeft Kim prijs. Haar zussen Kourtney en Khloé duiken uiteraard ook op. Daarnaast vond ze ook enkele schattige kinderbriefjes van haar halfzussen Kylie en Kendall terug. "Ach kijk aan, hun eerste moederdagbriefje! Zo schattig!"

Kim is erg sentimenteel en houdt alles bij, van foto's tot handgeschreven nota's. Zelfs van alle kalenders die ze ooit heeft uitgebracht heeft ze nog een kopie. "Ik bewaar graag dingen voor het nageslacht", zegt ze. "Misschien dat North, Saint of Chicago ze ooit wel willen." Om diezelfde reden is ze momenteel bezig met het samenstellen van een archief met de meest iconische kledingstukken van haar man, Kanye West. "Gewoon, zodat we dat later nog hebben", zegt ze vastberaden.