Selfie met Sylvester Stallone? Dat is dan 951 euro Redactie

23 juni 2019

15u22

Bron: AD.nl 6 Celebrities Fans die op het aanstaande ‘An Experience With’-evenement op de foto willen met acteur Sylvester Stallone, moeten heel diep in de buidel tasten. Diverse Britse media melden namelijk dat een selfie met 'Rambo' 849 pond, omgerekend 951 euro, gaat kosten.

De 72-jarige acteur gaat in Londen, Manchester en Birmingham langs om daar op speciale 'black tie'-avonden zijn nieuwste Rambo-film ‘Last Blood’ te promoten en fans 'niet eerder vertelde verhalen' te vertellen. De entreeprijzen voor deze avonden variëren van 140 euro tot 364 euro. Eenmaal binnen kunnen fans dan genieten van een driegangendiner, muziek van een 20-koppig orkest en krijgen ze de kans om tijdens een veiling te bieden op 'op maat gemaakte' Stallone-memorabilia.



De diehard fans kunnen ook nog een speciaal fotopakket aanschaffen. Voor het bedrag van 951 euro kunnen tien gelukkige fans een professionele foto van 56 bij 43 cm krijgen, compleet met kader en handtekening van Sly himself. Degenen die thuis al een kader en/of handtekening van de acteur hebben, kunnen ook voor slechts 554 euro een 'gewone' foto met Stallone krijgen.



De reacties op de aangekondigde prijzen zijn, niet geheel verwonderlijk, niet mals. “Jammer dat je een van je nieren moet verkopen om erheen te kunnen”, schrijft iemand bijvoorbeeld op social media.