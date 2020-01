Selena Gomez was ‘veel gelukkiger’ zonder sociale media TDS

12 januari 2020

11u34

Bron: ANP 0 Celebrities Het heeft Selena Gomez goed gedaan om twee jaar lang een pauze te nemen van social media. De 27-jarige zangeres voelde zich zelfs een stuk gelukkiger toen ze niet meer dagelijks werd geconfronteerd met commentaar op haar uiterlijk, levenskeuzes en zangtalent.

Selena, die inmiddels weer post op Instagram en Twitter, had ook moeite met de ‘geweldige’ levens die anderen op social media leken te hebben. “Er waren miljoenen dingen die ik helemaal niet wilde zien. Die zag ik de hele tijd voorbijkomen. Daar ging ik mezelf mee vergelijken”, blikte de zangeres terug in de Apple Music’s Beats 1-podcast. “Hoe komt het dat alles zo leuk is voor alle anderen?”

Ook kwam Selena accounts tegen die enkel negatieve berichten plaatsten over haar. “Die gingen over mijn lichaam, mijn gezicht, mijn gelaatstrekken, de keuzes die ik maakte en andere verhalen. Het maakte me gek, want ik wilde ze vertellen dat niemand wist waar ze het over hadden. Het maakte me kapot. Dus stopte ik ermee en ik vertel aan iedereen dat daardoor voor mij alles is veranderd.”

Haar tijd offline was erg fijn. “Ik was zoveel gelukkiger met mezelf en hoe ik eruitzag. Het heeft erg veel geholpen.” Ook het schrijven van haar nieuwe album Rare heeft ervoor gezorgd dat ze meer zelfvertrouwen heeft en nu beter kan omgaan met social media.