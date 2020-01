Selena Gomez voelt zich beter door juiste medicatie BDB

09 januari 2020

16u46

Bron: ANP 0 Celebrities Selena Gomez (27) is een ander mens geworden nu ze zich focust op haar eigen mentale gezondheid. Tegen de Wall Street Journal zegt ze dat ze de laatste paar jaar hard bezig is geweest met het zoeken van de juiste behandeling en medicatie.

De popster, die op dit moment druk bezig is met het uitbrengen van haar nieuwe album, kwam erachter dat ze worstelde met haar mentale toestand nadat haar relatie met Justin Bieber op de klippen liep, en ze een niertransplantatie moest ondergaan. "Mijn hoogtepunten waren echt heel hoog, en mijn dieptepunten zorgden ervoor dat ik wekenlang alleen op bed lag," vertelt de zangeres. "Ik moet nu eenmaal leven met wat ik allemaal heb meegemaakt. Jaren heb ik gezocht naar de juiste behandeling en medicatie, maar nu gaat alles stilaan beter.”

Gomez zegt dat ze wel moet oppassen dat ze zichzelf niet saboteert, want vervelende dingen die ze meemaakt in haar leven kunnen een last zijn voor haar mentale toestand. Zo nam ze een jaar lang afstand van Instagram, en de enige reden dat ze terugkwam was omdat ze muziek ging uitbrengen. "Mensen weten dat ik verslavingsgevoelig ben, en dat kan ongezond zijn.”