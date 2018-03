Selena Gomez vliegt naar familie in Texas om te bezinnen SD

14 maart 2018

22u23

Bron: E! News 3 Celebrities Selena Gomez (25) vloog afgelopen weekend naar haar geboorteplaats Texas om tijd door te brengen met haar familie en één en ander op een rijtje te zetten. Dat vertelt een bron aan E! News. Selena had nood aan wat 'quality time' en bezinning nadat zij en Justin Bieber (24) eerder deze week beslisten om een pauze in te lassen in hun relatie.

Een argument over Justins verjaardagsfeestje eerder deze maand zou aan de basis liggen van haar beslissing om afstand te nemen. "Selena vloog naar Texas om het weekend door te brengen met haar familie. Ze neemt een break in haar relatie met Justin deels wegens druk van haar familie, maar ook vanwege onenigheid over zijn verjaardagsfeestje", vertelt de insider aan E! News. "Zij wilde een ingetogen feest onder hen twee terwijl hij zin had in een avontuurlijk uitstapje met al z'n kerkvrienden. Dat meningsverschil leidde tot een grote discussie die niet uitgepraat geraakte."

Selena was dan ook de grote afwezige op het verjaardagsfeest dat begin deze maand plaatsvond. De dag begon met een lunch in West Hollywood waarna een reeks limousines de feestvierders oppikte en hen naar een kartbaan 50 kilometer verder bracht. Justin bracht de namiddag racend door in het gezelschap van mama Patti Mallette en een grote groep vrienden.

De bron verzekert dat het koppel nog steeds contact houdt en dat dit niet het einde betekent van hun relatie. "Selena wilde wat tijd om haar hoofd leeg te maken voor ze beslist hoe het nu verder moet", klink het.

De vraag is of Selena's moeder Mandy Teefey al dan niet op haar dochter zal inpraten. Het is al langer bekend dat Mandy geen fan is van Justin. Zij verwijt hem dat hij haar dochter enorm gekwetst heeft en dat hij niet te vertrouwen is. Na de niertransplantatie die Gomez moest ondergaan om de gevolgen van Lupus te overleven, kwam hij echter weer opdagen. "Jarenlang hebben we niets van hem gehoord", vertelde Mandy. "Zeker nu haar gezondheid zo fragiel is zou ze zichzelf moeten beschermen tegen zulke situaties."

Selena en Justin werden het laatst samen gespot op 7 maart toen ze 's avonds een kerkdienst bijwoonden. Een aanwezige kerkganger vertelde evenwel aan People dat ze niet naast elkaar zaten. Na de dienst verlieten ze elk apart het gebouw en namen ze elk hun eigen wagen.