Selena Gomez verlaat psychiatrische instelling

08 november 2018

07u27

Bron: ANP 1 Celebrities Volgens Radar Online heeft Selena Gomez de instelling verlaten waar ze een maand lang zat, nadat ze daar vrijwillig incheckte om te werken aan haar mentale problemen.

Volgens een bron gaat het veel beter met Selena. De zangeres zou er weer vol frisse moed tegenaan kunnen. “De periode in de kliniek heeft Selena ontzettend goed gedaan. Ze zal haar therapeuten en psychiaters blijven zien, om er zeker van te zijn dat ze gezond blijft. Zowel fysiek als mentaal.”

De zangeres heeft al haar optredens voor de komende periode afgezegd en nam ook een pauze op sociale media. Dat kostte haar wel haar nummer 1 positie als meest gevolgde celeb op Instagram. Tijdens haar afwezigheid onttroonde voetballer Cristiano Ronaldo haar, hij heeft nu de meeste volgers.

In oktober kampte Selena met mentale problemen, nadat ze in het ziekenhuis was opgenomen met te weinig witte bloedcellen. Dit was naar aanleiding van haar niertransplantatie die ze een jaar eerder onderging. De zangeres is altijd open geweest over haar angsten en depressies die ze op jongere leeftijd beleefde, iets wat haar fans zeer waardeerden.