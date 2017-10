Selena Gomez uitgeroepen tot vrouw van het jaar MVO

16u45

Bron: ANP 0 EPA Selena Gomez

Selena Gomez (25) is door Billboard uitgeroepen tot Woman of the Year. Ze volgt daarmee in de voetsporen van onder meer Beyoncé, Katy Perry, Pink, Lady Gaga en Madonna. Taylor Swift won de prijs als enige twee keer: in 2011 en 2014. De award wordt op 30 november uitgereikt tijdens het jaarlijkse Women in Music-gala in Los Angeles.

Gomez kende een succesvol comebackjaar met hits als 'It Ain't Me'. Ze stond ook mee aan de wieg van het Netflix-drama 13 Reasons Why. Vorig jaar moest ze het een tijdje rustiger aandoen vanwege haar gezondheid. De zangeres had last van paniekaanvallen en een depressie die het gevolg waren van de auto-immuunziekte lupus. Ze ontving daarom een nier van haar beste vriendin, Francia Raisa.

Ook de laatste dagen was het niet stil rond Selena: Haar relatie met The Weeknd is zopas afgelopen, en het zou kunnen dat ze terug een koppel vormt met haar ex-vriend, Justin Bieber.