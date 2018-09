Selena Gomez reageert voor het eerst op overdosis Demi Lovato: "Ik hou van haar" KD

04 september 2018

17u30

Bron: Elle 0 Celebrities Selena Gomez (26) heeft voor het eerst gereageerd op de overdosis van haar voormalige beste vriendin Demi Lovato (26). Ze deed dat in het Amerikaanse blad Elle.

Demi Lovato werd eind juli opgenomen in het ziekenhuis na een overdosis drugs. De zangeres maakte een maand eerder in haar lied 'Sober' bekend dat ze hervallen was. Na haar overdosis werd de ster overspoeld door steunbetuigingen uit bekende hoek. Alleen Selena Gomez, in een ver verleden haar allerbeste vriendin, bleef stil.

"Het enige wat ik hierover wil zeggen, is dat ik haar persoonlijk gecontacteerd heb", vertelt Selena aan Elle. "Ik heb niets publiekelijk gedaan, dat wou ik niet. Ik hou van haar. Ik ken haar al van toen ik 7 jaar was."

Sowieso was het moeilijk geweest voor de zangeres om haar steun online te betuigen. "Ik ben al maanden niet meer op het internet geweest. Ik heb geen apps op mijn telefoon. Ik ken mijn wachtwoord voor Instagram zelfs niet." Alle posts die op haar profiel verschijnen, worden door haar team geplaatst.