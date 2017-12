Selena Gomez poseert voor sexy selfie en breekt stilte over Justin Bieber MVO

Selena Gomez brak voor het eerst haar stilte over Justin Bieber in een interview met Billboard, vorige week. Daarin verklaarde ze dat Justin altijd een speciale plek in haar hart bleef behouden, ook toen ze uit elkaar waren. Kort na het interview dook de zangeres op in een sexy selfie met beste vriendin Theresa Mingus.

Selena is het zat om zich te verstoppen, en dat blijkt niet alleen uit haar Instagram-stories. Voor het eerst vertelt ze ook over haar relatie met Bieber. "Ik ben 25. Geen 18, 19 of 20. Ik koester mensen die een grote impact op mijn leven hebben gehad. Dus die eerste keer kan ik misschien iets geforceerd hebben dat niet klaar was om te zijn, maar dat betekent niet dat mijn gevoelens tegenover Justin zijn veranderd."

Dat geldt volgens de zangeres trouwens voor alle mensen in haar leven met wie ze volgens de media ruzie heeft. "Nick Jonas, Miley Cyrus, Demi Lovato... We hebben enorm veel meegemaakt samen, we zijn samen opgegroeid. De misverstanden tussen ons zijn echt niet zo serieus als men het soms doet lijken. Ze zijn deel van mijn leven. Het is fantastisch om te zien hoe ver we allemaal gekomen zijn. Als ik mezelf wil zien als een 'heel' persoon, moet ik van hen blijven houden."

📷 | Selena in Theresa Marie’s Instagram Story. pic.twitter.com/dyJzcVRVKQ Selena Gomez News(@ LifeWithSelG) link