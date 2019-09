Selena Gomez openhartig over zenuwinzinking: “Het voelde alsof al mijn pijn en angst ineens over mij werd uitgestort” TDS

27 september 2019

15u33

Bron: Instagram 0 Celebrities Selena Gomez (27) laat via Instagram in haar hart kijken over de moeilijke periode die ze achter de rug heeft. Tijdens het afgelopen jaar kreeg de zangeres te kampen met heel wat mentale problemen, waarna ze naar eigen zeggen is ingestort en ze een zenuwinzinking kreeg.

“Ik denk dat het beter is als we de waarheid vertellen en dus is dit mijn waarheid”, begint Selena haar openhartig bericht. “Vorig jaar heb ik mentaal en emotioneel pijn geleden en kon ik niet alles bij elkaar houden. Ik kon niet glimlachen en was niet meer in staat om normaal te doen. Het voelde alsof al mijn pijn en mijn angst ineens over mij werd uitgestort. Het was één van de engste momenten uit mijn leven.”

Toen ze eenmaal in behandeling was, konden artsen een diagnose stellen - iets dat haar zowel opgelucht als angstig heeft gemaakt. “Ik was doodsbang omdat de sluier werd opgeheven, maar opgelucht omdat ik eindelijk te weten kwam waarom ik al zoveel jaren last heb van depressies en angst.”

Vooruitgang

Hoewel Gomez nog steeds tegen haar demonen vecht, heeft ze al enorm veel vooruitgang geboekt. “Na een jaar van veel en intens werk ben ik gelukkiger, gezonder en heb ik meer controle over mijn emoties en gedachten dan ooit. Dus daar ben ik heel blij mee.” Ondanks haar beproevingen benadrukt Selena dat haar openhartigheid over haar problemen haar niet “zwak” maakt, het maakt haar net “menselijk”.

“Voor mij voelt het goed om te delen dat ik de effecten van zowel depressie als angst persoonlijk heb ervaren. Het is niet makkelijk. Ik vreesde verkeerd begrepen en beoordeeld te worden”, schrijft ze. “Ik weet dat ik al veel kansen heb gekregen die mijn leven uitzonderlijk mooi hebben gemaakt - en toch worstel ik soms met mijn eigen gedachten en gevoelens. Maar dit maakt me niet kapot, dit maakt me niet zwak. Dit maakt mij niet minder, dit maakt me een mens. We hebben hulp nodig en we hebben elkaar nodig.”