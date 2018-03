Selena Gomez maakt het Instagram-official met een Justin Bieber verjaardagspost: "Je bent supercool" DBJ

02 maart 2018

06u29

Bron: ANP 3 Celebrities Justin Bieber mocht 24 kaarsjes op zijn verjaardagstaart uitblazen en zijn heroverde liefje Selena Gomez feliciteerde 'The Biebs' via een foto op Instagram. "Op 1 maart 1994 werd er iemand geboren die supercool is en die ik persoonlijk ken," aldus Selena.

Justins vader Jeremy plaatste een foto van 'Junior' op zijn Instagram, waarop Justin als een schattig peutertje te zien is. Ook de moeder van de superster feliciteerde haar 24-jarige zoon via social media, door een foto van vroeger te posten. "Wie had ooit gedacht dat je zo snel zou opgroeien? Happy 24th birthday, baby!"

Anderhalve week geleden waren Justin en Selena nog aanwezig bij het derde huwelijk van Justins vader Jeremy op Jamaica. Een dag daarna werd bekend dat de hitzanger opnieuw een grote broer gaat worden van een (half) zusje, dat inmiddels tussen de 16 en 20 weken 'onderweg' is.

March 1, 1994 someone I know that happens to be super cool was born. Boom. Een foto die is geplaatst door null (@selenagomez) op 01 mrt 2018 om 22:39 CET

Jr. Een foto die is geplaatst door null (@jeremybieber) op 01 mrt 2018 om 23:27 CET

Who said you could grow up so fast? đŸ˜© Happy 24th baby! Een foto die is geplaatst door null (@pattiemallette) op 01 mrt 2018 om 17:27 CET