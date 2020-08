Selena Gomez keert na acht jaar terug op tv TDS

08 augustus 2020

08u50

Bron: ANP 0 Celebrities Selena Gomez (28) heeft voor het eerst sinds jaren weer een vaste rol in een televisieserie. De actrice en zangeres gaat spelen in ‘Only Murders in the Building’, melden Amerikaanse media vrijdag.

Steve Martin en Martin Short vertolken de andere twee hoofdrollen in de nieuwe komedieserie van streamingdienst Hulu. ‘Only Murders in the Building’ gaat over drie vreemden van elkaar die een obsessie voor waargebeurde misdaden delen en vervolgens zelf bij een zaak betrokken raken. Wanneer de serie verschijnt, is nog niet bekendgemaakt.

Voor Selena is het haar eerste vaste rol op tv sinds de Disney-serie ‘Wizards of Waverly Place’ (2007-2012). In de jaren daarna was ze wel te zien in films als ‘Spring Breakers’, ‘Monte Carlo’ en ‘The Fundamentals of Caring’.

