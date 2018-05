Selena Gomez gaat met ex van Jennifer Aniston aan de haal MVO

17 mei 2018

12u17 0 Celebrities Vreemd nieuws over de breuk tussen Jennifer Aniston (49) en Justin Theroux (46). De jonge zangeres Selena Gomez, die in het verleden goed bevriend was met Jennifer, zou de nieuwe vlam van Justin zijn.

De 25-jarige Selena Gomez zou in de armen van Theroux zijn gevallen na de veelbesproken breuk met Aniston. De twee delen dezelfde manager en kennen elkaar daardoor al jaren, ook al was er tot vandaag nog nooit romantiek in het spel.

Volgens insiders zijn ze de laatste maanden naar elkaar toe gegroeid en hangt er nu wel degelijk liefde in de lucht. "In het begin zochten ze elkaar op voor emotionele steun na hun stukgelopen relaties", klinkt het. Selena is namelijk nog niet zo lang uit elkaar met een andere populaire Justin van de Bieber-variant. "Dat sloeg al snel om in een diepere connectie. Ze bellen en smsen elkaar constant als ze niet samen zijn, ze kunnen niet meer zonder elkaar."

Verraad

Jennifer zou daar volgens diezelfde bronnen niet zo blij mee zijn. Ook zij was goed bevriend met Selena, en met elkaars exen aan de haal gaan is over het algemeen not done. Bovendien is Theroux 21 jaar ouder dan de 'Back To You'-zangeres. Voor Selena was Jennifer naar eigen zeggen altijd een soort van mentor en ze wilde net zijn zoals haar. "Ik kan alle dialogen die ze ooit in een film heeft gezegd meezeggen", aldus Gomez. "Mijn vrienden zeiden altijd: wow, je bent echt door haar geobsedeerd." Die uitspraak krijgt nu een heel andere bijklank. "Jennifer zou in shock zijn als ze wist hoe ver hun relatie gaat. Ze zou het van hen beiden zien als een groot verraad."

Theroux en Gomez hebben nog niet gereageerd op de geruchten.