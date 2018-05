Selena Gomez flirt met Justin Bieber-lookalike in veelzeggende videoclip: "Ik kom altijd bij je terug" MVO

12 mei 2018

10u46 0 Celebrities Selena Gomez lanceerde deze week haar nieuwe song 'Back To You'. Een veelzeggend nummer waarin ze zingt over een ex waar ze maar niet overheen raakt. Fans geloven dat het om een duidelijke boodschap aan Justin Bieber gaat.

'Back To You' werd opgenomen voor de soundtrack het tweede seizoen van '13 Reasons Why', de controversiële serie waarvan Selena de producer is. Waar de lyrics zich inderdaad goed lenen tot het verhaal waarin een jongeman treurt om zijn overleden vriendin, valt het ook op dat het nummer over het leven van de zangeres zou kunnen gaan.

Die geruchten worden alleen maar aangewakkerd door enkele beelden die Selena via Twitter de wereld in stuurde. Het gaat om een preview van de videoclip die bij het nummer hoort. Daarin in Selena al flirtend te zien met een jongen die wel heel erg op haar ex-vriend Justin Bieber lijkt.

De twee hebben al sinds 2012 een knipperlichtrelatie die stond kort weer op 'uit' is komen te staan. Fans van 'Jelena', zoals het paar wordt genoemd, hopen dat het liedje een boodschap aan Justin bevat. Namelijk: "Ik zal altijd naar je terugkomen." Niet onwaarschijnlijk, gezien hun ingewikkelde geschiedenis.

De volledige clip van het nummer moet nog verschijnen, maar ondertussen is al wel een versie van het nummer met de lyrics en beelden uit de reeks vrijgegeven.

Check out an exclusive vertical video (and a first look at the official video 👀 ) for #BackToYou on @Spotify! https://t.co/428StBVT7a pic.twitter.com/qFXqiv0jon Selena Gomez(@ selenagomez) link