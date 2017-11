Selena Gomez en Justin Bieber: Zo zit de saga in elkaar Een tijdlijn van hun knipperlichtrelatie Melissa Van Ostaeyen

15u22 0 Celebrities Overal ter wereld zijn brandende tienerogen op hen gericht: Selena Gomez (25) en Justin Bieber (23) vertonen voor het eerst in jaren opnieuw de tekenen van prille liefde, en er zijn zowel voor- en tegenstanders mee gemoeid.

Photo News Selena en Justin

'Jelana', zo werd het koppel gedoopt toen ze in 2011 voor het eerst in elkaars armen vielen. Selena, Disneychannel gezicht en America's Sweetheart, in een perfect schattige match met meisjesidool en kindsterretje Justin Bieber. Het hoeft niet gezegd dat de wereld, en dan vooral tienermeisjes, meteen voor hen in zwijm vielen.

Doodsbedreigingen

Toch leek hun geluk niet in de sterren geschreven. De relatie kende veel ups en downs, en veranderde in een knipperlicht dat in sneltempo van aan naar uit sprong. In 2012 al gingen ze voor de eerste keer uit elkaar. Beiden wezen ze met het vingertje naar "grote afstanden" en "drukke schema's", maar die bleken uiteindelijk toch niet zo'n groot obstakel: Voorjaar 2013 was alles terug koek en ei. Een jaar later bracht Selena de veelzeggende single 'The Heart Wants What it Wants' uit, waarin ze uitlegt dat ze niet is opgewassen tegen haar gevoelens voor de 'Baby'-zanger. Haar leven werd er echter niet bepaald makkelijker op in zijn aanwezigheid: Sommige Biebers fans zijn enorm jaloers. De zangeres ontvangt al doodsbedreigingen sinds de eerste keer dat ze kussend werden gefotografeerd.

EPA 2011 - Justin en Selena zijn pas een koppel.

Andere Beliebers waren dan weer zodanig aan boord, dat er praktisch een internationale rouw uitbrak toen Justin er in november 2014 alwéér een punt achter zette. Een kleine internet-rel brak los toen hij Selena ontvolgde op Instagram. Na een tumultueuze "we zijn het wel, we zijn het niet" dans met de media, springt het licht uiteindelijk weer op rood. Voorgoed, zo lijkt het toch.

In 2015 beginnen zowel Justin als Selena andere partners te daten, en hoewel fans teleurgesteld zijn, keert de rust rond de twee muziekgezichten weer terug. Selena zegt in interviews steeds met klem dat ze "Justin altijd zal blijven steunen". En Bieber doet er nog een schepje bovenop. "We hebben een enorm respect voor elkaar, ze was mijn eerste grote liefde. Ik zal altijd van haar blijven houden. Om eerlijk te zijn weet ik niet of ik al over haar heen ben."

Wraaknummers

Nietes, zo blijkt wel degelijk. In de jaren die daarop volgen brengt hij verschillende nummers over haar uit, en die zijn niet allemaal even respectvol. Onder andere 'What Do U Mean', 'Mark My Words' en jaja, ook de uiteindelijke 'Sorry' blijken over Selena te gaan. Dat gaf hij zelf toe op de bank bij talkshow presentatrice Ellen Degeneres. Selena, geen onschuldige in dit hele verhaal, pent hier en daar ook de nodige emotionele wraaknummers neer. Ze houdt echter vol dat er geen sprake is van haatgevoelens. "Mensen maken er iets dramatischer van dan het eigenlijk is. We hebben allebei fouten gemaakt, maar we zijn nog vrienden."

Photo News Justin Bieber en nieuwe vlam Hailey Baldwin

Meermaals bedrogen

In 2016 barst de bom opnieuw: Bieber post een hoop foto's met zijn nieuwe vlam, Hailey Baldwin, op Instagram. Vele fans vinden haar niet bepaald aardig. De reden? Ze zou niet goed genoeg zijn voor Justin, of ze zou in het vaarwater van Selena terecht komen. Want vergis u niet, de meeste aanhangers van het ex-koppel hebben al die tijd nooit de hoop op een happy end opgegeven. Bieber dreigt ermee zijn account offline te halen als de beledigingen aan het adres van Hailey niet stoppen.

Dat raakt bij niemand minder dan Selena een gevoelige snaar. "Plaats geen foto's van je vriendin als je geen commentaar wil. Een relatie zou privé moeten zijn." En zo ging de bal aan het rollen. "Grappig dat degene die mij gebruikte voor de aandacht, zegt dat een relatie privé moet zijn," klinkt het bij Biebs. "Zielig is dat." Terug naar Selena: "Wat zielig is, is dat degene die meerdere keren is vreemdgegaan nu met de vinger wijst naar degene die altijd vergevingsgezind is geweest." Waarna Bieber de microfoon liet vallen met een vage: "Oh, ik ben vreemdgegaan. Ben je alles tussen jou en Zayn Malik al vergeten?" Of Selena al dan niet iets had met ex-One Directioner Malik, is onduidelijk. Maar de messcherpe tennismatch van beschuldigingen eindigt in een kille radiostilte die alle mogelijkheden tot vriendschap van de baan veegt. Selena laat er alvast geen gras over groeien: "Ik ben het zat dat iedereen me vragen blijft stellen over mijn ex. Ik ben mijn eigen persoon, en ik wil het niet meer hebben over Justin."

AFP Selena, in haar eentje op de rode loper in 2016.

Photo News Selena en The Weeknd, in januari dit jaar

The Weeknd

Tot vandaag. Selena, die sinds begin dit jaar een relatie had met rapper The Weeknd (27), bevestigt plots dat ze opnieuw single is. Niet toevallig slechts één dag nadat ex-vriend Justin bij haar thuis in L.A. werd gezien. Justin en The Weeknd hadden nooit een bijzonder vriendschappelijke relatie. Bieber liet terloops vallen dat hij "nooit naar een The Weeknd nummer zou kunnen luisteren. Zo slecht." De rapper zong dan weer op zijn beurt: "I think your girl fell in love with me". Een niet zo subtiele steek naar Justin toe. De kans dat de jongere zanger en The Weeknd samen door één deur konden, was dus klein. De breuk was op het moment van aankondiging dus eigenlijk geen verrassing meer.

Verzoening

Het woord 'Jelena' wordt hier een daar voorzicht weer gefluisterd onder de meest oplettende fans. De zanger zou tot inzicht zijn gekomen toen hij hoorde dat Selena een zware operatie moest ondergaan. Gomez, die aan de auto-immuunziekte Lupus lijdt, had een niertransplantatie nodig, en verbleef daarom enige tijd in het ziekenhuis. Daar zou Justin haar voor het eerst weer zijn komen opzoeken. "Ze kregen allebei plots een gevoel van spijt, over hoe de dingen zijn gelopen," zeggen insiders. "Selena en Justin hebben nog steeds veel liefde voor elkaar en willen hun vriendschap redden." Later gingen de twee gezellig samen ontbijten én op uitstap naar de kerk. Ook reden ze samen op de fiets door L.A., waar ze voor het eerst in jaren weer samen in het openbaar werden gezien. Er kon zelfs een intieme knuffel vanaf.

Niet iedereen is even blij met dat nieuws. Onder andere Selena's familie zou niet zo tevreden zijn met de match. Ook sommige fans zien de bui al hangen: "Selena was een tijdje depressief toen hun relatie de laatste keer kapot ging. Het zou jammer zijn als dat opnieuw zou gebeuren." Biebers nieuwste hit, 'Friends', is volgens hen ook aan zijn (ex-?)liefje gericht. Een duidelijke smeekbede: Can we still be friends? Het antwoord blijkt verrassend genoeg een ja. En wie weet, misschien zelfs meer.

Photo News Selena en Justin, zopas knuffelend gespot in L.A.

Photo News Selena en Justin zijn weer samen op stap.

Photo News Selena en Justin samen op fietstocht.

Photo News Selena en Justin, samen op de fiets