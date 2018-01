Selena Gomez en Justin Bieber vieren samen nieuwjaar in Mexico MVO

08u00 0 Photo News Justin Bieber en Selena Gomez Celebrities Justin Bieber en Selena Gomez, die pas terug een koppel zijn na jaren uit elkaar, wilden graag samen het nieuwe jaar inzetten. Dat deden ze in Mexico. Opvallend: de twee huurden aparte villa's, op zo'n tien minuten wandelen van elkaar.

Justin spendeerde eerst een paar dagen in Cancun, waar hij tijd doorbracht met zijn familie. Selena huurde ondertussen al een villa in Cabo San Lucas, in het gezelschap van een paar vrienden.

"Ze kwamen alleen samen op oudejaarsnacht," klonk het bij een insider. "Justin arriveerde 's avonds bij Selena. Ze waren allebei casual gekleed, het zou dus geen groot, chique feest worden."

Het zou kunnen dat de twee een aparte residentie boekten omdat Selena nog van plan was om haar familieleden te ontvangen, eerder die week. Haar familie is niet blij met haar hernieuwde relatie, en ziet liever zo weinig mogelijk van Bieber.

Enjoy your day/night baby! Have fun and I wish you the best in the future ♥️ HE'S WITH SELENA OMGGGGGG YES PLEASE, JSNDBKWKNSSNS // @justinbieber Een foto die is geplaatst door null (@jelenagoals_) op 31 dec 2017 om 17:31 CET

I was really hoping that we would get Jelena candids from NYE but nahhhh, Jelena is sneaky af // @justinbieber Een foto die is geplaatst door null (@jelenagoals_) op 01 jan 2018 om 12:53 CET