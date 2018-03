Selena Gomez en Justin Bieber alwéér uit elkaar na ultimatum van moeder MVO

12 maart 2018

08u15 13 Celebrities Ze waren elkaars eerste liefde. Selena Gomez (25) en Justin Bieber (24) hebben al jarenlang een knipperlichtrelatie omdat ze niet met elkaar kunnen, maar ook niet zonder. Eind vorig jaar vormden de twee na jaren uit elkaar te zijn eindelijk weer een koppel, maar het sprookje is alweer voorbij: Selena dumpte Justin omdat haar moeder niet met hem kon leven.

Het was al lang bekend dat Selena's moeder, Mandy Teefey, niet bepaald happig was op haar relatie met Bieber. De jonge zanger zou Selena immers meermaals bedrogen hebben tijdens de eerste jaren van hun partnerschap. Hoewel Selena haar familie in eerste instantie probeerde te overtuigen van Biebers goede bedoelingen, heeft ze het nu - tijdelijk? - opgegeven.

"Selena en Justin houden nog altijd van elkaar, maar met Selena's familie valt er niet te praten. Ze hebben het geprobeerd, maar momenteel plooien ze gewoon niet", klinkt het bij insiders. "Selena heeft dus beslist dat het beter was om een pauze in te lassen in hun relatie, en Justin ging daarmee akkoord. Het is te zien of ze weer zullen samenkomen of niet."

In het verleden liet Teefey zich al ontsnappen dat ze de 'Sorry'-zanger niet vertrouwde. "Hij heeft haar enorm gekwetst, ze was er kapot van. Jarenlang hebben we niets van hem gehoord." Na de niertransplantatie die Selena moest ondergaan om de gevolgen van Lupus te overleven, kwam hij echter weer opdagen. "Zeker nu haar gezondheid zo fragiel is zou ze zichzelf moeten beschermen tegen zulke situaties. Maar mijn dochter is oud genoeg om haar eigen beslissingen te maken, of ik er nu mee akkoord ga of niet."

Uiteindelijk is de zangeres dus toch bezweken onder de druk.