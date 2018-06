Selena Gomez beticht van plagiaat KD

12 juni 2018

14u01 0 Celebrities Selena Gomez (25) wordt door haar fans beschuldigd van plagiaat. De videoclip bij haar hit 'Back To You' heeft veel weg van het werk van Sarah Bahbah.

Kleurrijke achtergronden en grote ondertitels, dat is waar de heisa over gaat. 'Back To You' baadt er echt in en dat schoot bij velen in het verkeerde keelgat. Reden? Het doet denken aan Sarah Bahbah.

Sarah Bahbah is een bekende artieste met meer dan 550.000 volgers op Instagram. De sociale netwerksite gebruikt ze voornamelijk om haar fotografisch werk in de kijker te zetten. Fans betichten Selena ervan de stijl van de fotografe te kopiëren in haar nieuwe clip. "Selena kent geen schaamte. Ze geeft zelfs geen credits aan Sarah voor haar artistieke ideeën." Iets wat Sarah zelf ook niet ontging. "Ik kreeg al meer dan 2000 berichten over haar videoclip", klinkt het.

Selena zelf heeft voorlopig nog niet op het voorval gereageerd. Enkele fans die de beschuldigingen van plagiaat maar niets vinden, deden dat wel. "Sarah, ik ben redelijk zeker dat jij ondertitels niet hebt uitgevonden", tweet een boze fan. In een reactie liet de fotografe het volgende weten: "Ik heb nooit gezegd dat ik het monopolie heb op het gebruik van ondertitels op foto's. Het is echter wel mijn 'handtekening' geworden. Door die stijl werd ik bekend." Afsluiten doet ze met een boodschap aan Selena. "Ik voel me vereerd dat zovelen naar mij refereerden bij het zien van de clip. Ik zou in de toekomst heel graag aan een project samenwerken met Selena."