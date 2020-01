Selena Gomez beschuldigt ex Justin Bieber van emotioneel misbruik SDE

27 januari 2020

In een interview met NPR heeft Selena Gomez (27) toegegeven dat haar ex, Justin Bieber (25), haar tijdens hun relatie emotioneel misbruikte. "Ik voelde me echt een slachtoffer", zegt ze.

In het interview vertelt Selena Gomez over haar nieuwe nummer ‘Lose You To Love Me’, dat ze over haar relatie met Justin Bieber schreef. De zangeres gaf toe dat ze zich ‘een slachtoffer’ voelde in de relatie. “Ik had het gevoel dat ik een slachtoffer was vanwege bepaald misbruik tijdens de relatie", klonk het. Toen de journalist vroeg of het over emotioneel misbruik, bevestigde Selena dat. “Ja, ik moest een manier vinden om het te begrijpen als volwassene. En ik moest de keuzes die ik aan het maken was leren begrijpen. Hoezeer ik hier ook de rest van mijn leven niet over wil praten, toch ben ik erg trots dat ik kan zeggen dat ik me nog nooit zo sterk heb gevoeld. Ik heb het een plekje kunnen geven.”

Geen hatelijk nummer

‘Lose You To Love Me’ heeft dan ook een bijzondere betekenis voor de zangeres. “Ik had het gevoel dat ik het niet op een respectvolle manier heb kunnen afsluiten. Dat had ik geaccepteerd, maar ik wist dat ik een manier moest vinden om nog een paar dingen te kunnen zeggen. Het is geen haatdragend nummer, het is een nummer dat zegt: ik had iets mooi en ik zal nooit ontkennen dat het dat niet was. Het was erg moeilijk en ik ben blij dat het gedaan is. En dit was een mooie manier om te zeggen: het is klaar en ik begrijp en respecteer dat. Nu begin ik aan een nieuw hoofdstuk.”

(Lees verder onder de foto)

Wraakzuchtig

Hoewel Justin nog niet op Selena’s beschuldiging gereageerd heeft, gaf hij in het verleden zelf al toe dat hij vrouwen niet zo goed behandelde. “Toen ik 19 was begon ik vrij zware drugs te gebruiken en al mijn relaties te misbruiken. Ik werd wraakzuchtig, respectloos tegenover vrouwen en kwaad. Ik nam afstand van iedereen die van me hield en verschuilde me achter het omhulsel van de persoon die ik geworden was.”

Justin en Selena begonnen in december 2010 een relatie en gingen in november 2012 uit elkaar. Een paar weken later kwamen ze echter terug samen, om in januari 2013 opnieuw te breken. Daarna hadden ze een knipperlichtrelatie tot 2018.